هل يجوز عمل قداسات في كنائس غير مدشنة؟

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.ولعل البعض يظن أن التدشين يعني السماح بعمل القداس الإلهي داخل تلك الكنيسة، وهو ما نفاه الأب سمعان عطية، مدرس اللاهوت الأدبي بمراكز تأهيل وإعداد الخدام، الذي أشار إلى أن عدم تدشين الكنيسة لا يعني عدم اقامة القداس الالهي بها لان الغالبية من كنائس مصر غير مدشنة حتى الآن.وأضاف "عطية" أنه لذلك يتم تدشين ما يسمى باللوح المقدس الذي يضعه الكاهن على المذبح الغير مدشن وقت القداس الالهي.وأوضح عطية أن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبري بالعباسية وهي أكبر كنائس الأقباط ظلت غير مدشنة على مدار 50 عاما في عهد الباباوين كيرلس السادس وشنودة الثالث حتى دشنها البابا تواضروس الثاني.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.