لماذا تحرص الكنائس القبطية الأرثوذكسية على تدشينها؟

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.ولعل البعض يتسائل حول السبب من إتمام الكنيسة القبطية لطقوس التدشين، ولمعرفة الإجابة تواصلت "الدستور" مع ايوب باشا، الباحث الكنسي، الذي قال إن الكنيسة بعد التدشين يتم تخصيصها إلى الأبد لعبادة الله الواحد، كما يتم تخصيص مذابحها على اسناء القديسين فلكل مذبح من مذابح الكنيسة شفيعا يحمل المذبح مسماه.وأوضح باشا في تصريحات خاصة، أن الكنيسة المدشنة يتم تدشين كل ما فيها من أيقونات وأواني اي أن كل ما فيها مخصصا لله، مشيرا الى ان الفرد المدشن او المكرس يخصص بالكلية لله فلا يصح ان يرتكب المعاصي او الخطايا التي يهين بها تخصيصه لله.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.