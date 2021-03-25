تعرف على الشروط الواجب توافرها قبل تدشين الكنائس

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.قال الباحث في علوم الطقس الكنسي، عادل حنا، الحاصل على دبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة التي يتمم بها طقوس التدشين لابد ان تكون استوفت عدة شروط.أول تلك الشروط هو الشكل المعماري التي بنيت عليه إما أن يكون على شكل دائرة او صليب او سفينة بحسب الاشكال الطقسية التي تبنى عليها الكنائس، والشرط الثاني الا يكون هناك اي مخالفات للهوية الارثوذكسية سواء كان ذلك في التعليم او الهيئة.وأشار إلى أن أهم ما يميز الهوية الأرثوذكسية هو الايقونات، فللايقونة الارثوذكسية معايير ترسم بها تجعلها مختلفة عن الأيقونات الكاثوليكية وايقونات الروم الارثوذكس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.