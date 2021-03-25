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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد تدشين البابا لكنيسة.. تعرف على أول كنيسة في المسيحية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:18 م
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
جرجس صفوت
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شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.

وعن تاريخ الكنيسة في المسيحية، قال أمير صليب ابراهيم، الحاصل على بكالوريوس الكلية الاكليركية والمتخصص في التاريخ الكنسي، إن كثيرا من الاقباط يتساءلون فعلا عن أول كنيسة في العالم، وهل المسيح كان له علاقة بها أم أن إنشاء كنيسة جاء امرا من هوى المسيحيين ورغبتهم فقط لا غير.

وأشار "صليب"، إلى أن أول كنيسة بالمسيحية ترأس القداس بها المسيح شخصيا، فكانت كنيسة العلية او بيت مارمرقس الرسول، في اورشليم وتأسست يوم خميس العهد وهو الخميس السابق لليلة القبض عليه وصلبه بحسب الايمان المسيحي، وأسس في ذلك اليوم سر التناول او الافخارستيا.

وأوضح "صليب" انه بعد ذلك تأسست عدة كنائس في اورشليم برئاسة القديس يعقوب الكبير، وعن اول كنيسة خارج اورشليم قال ان انطاكية احتضنت اول كنيسة خارج اورشليم.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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