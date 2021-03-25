عضو «الأدوات المنزلية»: جهاز العروسة لا يحتاج سوى 80 ألفا
الخميس 25/مارس/2021 - 09:15 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن الأهالي يسرفون في شراء جهاز العروسة بشكل مبالغ فيه ما يعرض كثير من الأمهات للديون.
وأكد الطحاوي، في تصريح لـ"الدستور" أن سعر جهاز العروسة يبدأ من ٨٠ ألف جنيه شامل جميع الأجهزة المنزلية ومستلزماتها الكاملة.
وأكد الطحاوي، في تصريح لـ"الدستور" أن سعر جهاز العروسة يبدأ من ٨٠ ألف جنيه شامل جميع الأجهزة المنزلية ومستلزماتها الكاملة.