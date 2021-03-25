«قوى عاملة بورسعيد»: فتح باب حجز دورة مجانية في تصنيع الضفائر الكهربية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية في تصنيع الضفائر الكهربية "ورشة تدريب شركة SE Wiring system Egypt" بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ببورسعيد.وعلى من يرغب الالتحاق بتلك الدورة، التوجه إلى مركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة، ومعه المستندات (صورة المؤهل الدراسي، صورة البطاقة الشخصية، صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية، وصورة كعب العمل).ويشترط في المتقدم للحصول على تلك الدورات، أن يتراوح عمره من 18 حتى 35 سنة، وأن يكون من أصحاب المؤهلات المتوسطة أو العليا، والتفرغ التام أثناء فترة التدريب، وذلك للذكور أو الإناث.ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.وتبلغ مدة التدريب 15 يوما، بينما يبلغ عدد المتدربين بالدورة الواحدة 20 متدرب.وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز غادة طنطاوي، بمركز التدريب المهني بالدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان، خلف حضانة الفيروز، وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.