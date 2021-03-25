تعرف على أشهر ألحان تدشين الكنائس

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.المرتل يحنس يعقوب، مرتل الكنيسة القبطية في المنيا، قال في تصريحات خاصة، إن طقس تدشين الكنائس، يعد من أغنى طقوس الكنيسة ويذخر بالعديد بالألحان ذات النغمات المفرحة التي تتغنى بها صفوف الشمامسة حتى يدخل المصلين في أجواء العبادة والفرح بتخصيص الكنيسة لله.وأشار "يعقوب" إلى أن أول تلك الالحان هو لحن البركة وهو لحن افتتاحي تتلوه الكنيسة عامة في بداية القداسات الالهية وهو يسمى ايضا لحن "تين اؤوشت"، وفيه تدعو الكنيسة المصلين للسجود لله في بداية صلاتهم اليه.وأوضح يعقوب، أن أحد أهم الألحان التي تتلى في مثل تلك المناسبات هو لحن تي اويه انسوك، ويسمى كذلك بلحن التبعية، فبعدما سجد المؤمنون لله يعلنون ان انهم يتبعونه بكل قلوبهم بحسب ما تقول الترجمة العربية للحن.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.