مباحثات بين الملك سلمان ورئيس وزراء العراق بشأن المنطقة

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، العلاقات الثنائية بين الجانين وقضايا المنطقة.ونوه الجانبان خلال اللقاء عبر الفيديو كونفرانس، بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأشاد الجانبان بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".كما أكدا دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، استكمالًا للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.وفيما يخص القضايا الإقليمية، فقد اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.وقد وجّه الملك سلمان دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة.