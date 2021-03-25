باحث كنسي: التدشين للكنائس والبشر أيضًا

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.الباحث الكنسي شريف برسوم، قال في تصريحات خاصة، إن البعض يعتقد خطأ أن مراسم التدشين تتمم على الكنائس والمذابح والايقونات فقط، ولا يمكن ان تتمم على البشر، إلا أن ذلك غير صحيح بالمرة.وأضاف برسوم، ان التدشين بالنسبة للكنائس هو التكريس بالنسبة للبشر، فكما انه في التدشين يتم تخصيص تلك الكنيسة او ذلك المذبح او ذلك الهيكل لعبادة الله الواحد الذي لا شريك له، فكذلك في التكريس يتم تخصيص الفرد لله.وضرب برسوم مثلا لذلك بالمعمودية، وأوضح أنه في المعمودية يتم تخصيص الطفل المعمد ليصبح مسيحيًا، وكذلك في الكهنوت يتم تخصيصه كاهنا لله، مشيرا الى ان اكبر دليل على ذلك هو استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس والمعموديات والرسامات بالنسبة للبشر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.