«الشارقة للكتاب» تستعرض قوانين حماية الملكية الفكرية بالخليج

قال فاضل حسين، مدير هيئة الشارقة للكتاب إن أزمة تزوير الكتب تواجه الناشرين أجمع في أغلب الدول، وتحتاج تلك الأزمة إلى قوانين رادعة للتصدي إليها، وذلك ما تطبقه هيئة الشارقة للكتاب.أضاف فاضل، خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب أن الشارقة تطبق إجراءات حاسمة حال الإبلاغ على أي ناشر في معارضها يعرض كتب مزورة، ومن تلك الإجراءات هو مصادرة الأعمال المزورة، وإغلاق الجناح بشكل فوري، وحرمان دار النشر من المشاركة في كل معارض دول الخليج لمدة أربع سنوات، وإذا تكرر ذلك يتم المنع نهائيا.أشار مدير هيئة الشارقة للكتاب إلى حرص الشارقة على دعم الناشرين العرب، في ظل ما يتعرضون إليه من أزمات، أبرزها تزوير الكتب، وآخرها الخسائر المادية جراء أزمة كورونا، لذلك اعفت الناشرين من رسوم الاشتراك بمعرض الشارقة في الدورة السابقة لتشجيعهم على الاستمرار في العمل في سوق النشر التي تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة كورونا.وأكد مدير هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة الهيئة بمعرض الإسكندرية للكتاب، جاءت لدعم الناشرين وتشجيعهم على المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتمهيدا للمشاركة بالمعرض الكبير المقبل "معرض القاهرة الدولي للكتاب".كان محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتحا الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، منذ قليل، بأرض كوته الشاطبي.ويستمر المعرض حتى 3 أبريل 2021، وكان من المقرر حضور وزيرة الثقافة دكتور ايناس عبد الدايم ولكنها اعتذرت لحضورها مهرجان الأقصر.