رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشارقة للكتاب» تستعرض قوانين حماية الملكية الفكرية بالخليج

الخميس 25/مارس/2021 - 09:09 م
الإسكندرية للكتاب
الإسكندرية للكتاب
جمال عاشور
طباعة
قال فاضل حسين، مدير هيئة الشارقة للكتاب إن أزمة تزوير الكتب تواجه الناشرين أجمع في أغلب الدول، وتحتاج تلك الأزمة إلى قوانين رادعة للتصدي إليها، وذلك ما تطبقه هيئة الشارقة للكتاب.

أضاف فاضل، خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب أن الشارقة تطبق إجراءات حاسمة حال الإبلاغ على أي ناشر في معارضها يعرض كتب مزورة، ومن تلك الإجراءات هو مصادرة الأعمال المزورة، وإغلاق الجناح بشكل فوري، وحرمان دار النشر من المشاركة في كل معارض دول الخليج لمدة أربع سنوات، وإذا تكرر ذلك يتم المنع نهائيا.

أشار مدير هيئة الشارقة للكتاب إلى حرص الشارقة على دعم الناشرين العرب، في ظل ما يتعرضون إليه من أزمات، أبرزها تزوير الكتب، وآخرها الخسائر المادية جراء أزمة كورونا، لذلك اعفت الناشرين من رسوم الاشتراك بمعرض الشارقة في الدورة السابقة لتشجيعهم على الاستمرار في العمل في سوق النشر التي تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة كورونا.

وأكد مدير هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة الهيئة بمعرض الإسكندرية للكتاب، جاءت لدعم الناشرين وتشجيعهم على المشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتمهيدا للمشاركة بالمعرض الكبير المقبل "معرض القاهرة الدولي للكتاب".

كان محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتحا الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، منذ قليل، بأرض كوته الشاطبي.

ويستمر المعرض حتى 3 أبريل 2021، وكان من المقرر حضور وزيرة الثقافة دكتور ايناس عبد الدايم ولكنها اعتذرت لحضورها مهرجان الأقصر.

موضوعات متعلقة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

موعد إجازة شم النسيم 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

الأكثر قراءة

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

العروي: الذين أعطوا نوبل لمحفوظ لم يقرأوه في النص الأصلي

«الشارقة للكتاب» تستعرض قوانين حماية الملكية الفكرية بالخليج

مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»

الحاج على: معرض إسكندرية للكتاب الثانى فى ظل كورونا