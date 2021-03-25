جامعة الأزهر: تطبيق درجات الرأفة في نهاية العام

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ما تم نشره على بعض جروبات السوشيال ميديا من تطبيق درجات الرأفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلياتها.وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة في بيانه أنه لا صحة لما أشيع بهذا الشأن، قائلا إن درجات الرأفة تكون بعد الانتهاء من تصحيح جميع مواد الفصلين الدراسيين الأول والثاني.وناشد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات الحرص على تحري الدقة، وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي من شأنها أن تخلق حالة من البلبلة لدى منسوبي الجامعة.