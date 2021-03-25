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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة طالب بالإكراه في المطرية

الخميس 25/مارس/2021 - 09:05 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخصين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.

وجاء قرار الإحالة في أوراق القضية أن كل من "باسم.ع" عاطل، و"محمود. ك" عاطل سرقوا بالإكراه المجني عليه "تامر. س" طالب حيث استولي المتهمين علي الهاتف المحمول، ومبلغ مالي بحيازة المجني عليه بأن استوقفاه أثناء سيره في الطريق للعام وأشهروا في وجه سلاح الأبيض مطواه لبث الرعب في نفسه، والسيطرة عليه من خلال تلك الوسيلة القسرية، والاستيلاء على المنقولات الخاصة به والفرار.

وأسندت النيابة تهم السرقة بالإكراه، حيازة سلاح أبيض "مطواه "دون مسوغ قانوني.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقي بلاغا من، طالب، مصاب بجرح طعني في يديه وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين أدلى بأوصافهم التقريبية، بتهديده بواسطة مطواه والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تبين أن عاطلين، وراء واقعة السرقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، والأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

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