البدوي: زواج الأطفال إحدى الإشكاليات التي تؤرق المجتمع

قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن زواج الأطفال يعد إحدى الإشكاليات التي تؤرق المجتمع والتى نعاني منها منذ فترات طويلة:"لم يكن هناك تشريع يجرم زواج الأطفال بسن مبكرة ويعمل على منعه"، مشيدًا بقرارات الرئيس خلال احتفالية عيد الأم المصرية.أضاف البدوي، لـ"الدستور"، أن هناك اهتماما ملموسا من قبل الدولة نحو الحقوق والحريات تجاه المرأة والأطفال، متمنيًا أن يفتح البرلمان ذلك الملف من أجل تجريم ظاهرة زواج الأطفال بكافة صورها التحضيرية لكن جاء التكليف الرئاسي للبرلمان ليقوم بالعمل على هذه القوانين، معربًا عن أمنيته بأن يخرج القانون بالشكل اللائق الذي يتواءم مع الخلفية الثقافية والبيئية والاجتماعية للشعب المصري.