تكريم جمال بخيت في احتفالية عمالقة الفن بدار الأوبرا (صور)

كرمت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الشاعر الكبير جمال بخيت خلال احتفالية تكريم عمالقة الفن والذي تنظمها دار الأوبرا المصرية.وتسلم بخيت درع التكريم بحضور الدكتور مجدي صابر، والدكتورة جيهان مرسي، علي خشبة المسرح الكبير وسط حضور جماهيري كبير وتصفيقات حادة من الجمهور.وأحيا الاحتفالية إيمان عبد الغني، ومي فاروق واحمد سعد، إضافة إلى أحمد وعلي الحجار حيث قدما العديد من الأغنيات الطربية.