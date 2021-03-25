رئيس «الثروة السمكية» يستقبل استشاري التسويق للحكومة الفرنسية

استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استقبل بمكتبه اليوم سيلفان هوكمان استشاري التسويق الدولي للحكومة الفرنسية، لبحث أوجه التعاون في مجال تسويق الأسماك وفتح أسواق جديدة بعدة محافظات فى مصر وخاصة محافظة الإسكندرية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتواكب أحدث الأسواق العالمية.وناقش الجانبان خلال اللقاء طرق تسويق الأسماك فى كل من مصر وفرنسا والرؤية المستقبلية لإنشاء أسواق ومصانع جديدة لحفظ وتعليب الأسماك في مصر، وقد أكد رئيس هيئة الثروة السمكية أن مصر تتمتع بمساحات مائية تبلغ جملة مساحتها حوالى 14 مليون فدان تتسم بتباين درجة ملوحتها بين المياه العذبة والشروب والمالحة، وأشار الى أن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر تصل الى حوالى اكثر من 85% لافتا أن المشروعات القومية الجديدة بداية من مشروع "بركة غليون" مرورا بمشروع "الفيروز" بالإضافة لعمليات التطوير والتكريك بالبحيرات سيساهم فى وصول الإنتاج الى 3 ملايين طن طبقا لرؤية الدولة 2030.