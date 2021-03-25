إصابة رئيس جامعة أسوان بكورونا

أصيب الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج وفقًا لوزارة الصحة، وحالته مستقرة وبالعزل المنزلي، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.وتقدم هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسوان، من نواب الجامعة وعمداء الكليات، ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالمستشفيات الجامعية، بخالص تمنياتهم بالشفاء العاجل له.