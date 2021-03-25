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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد علي سليمان يعتذر عن حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:57 م
حفل تكريم عمالقة
حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا
حسن أمين
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اعتذر الموسيقار محمد علي سليمان عن عدم حضور حفل تكريمه بدار الأوبرا ضمن احتفالية تكريم عمالقة الفن الذي تنظمها الدار برعاية وزيرة الثقافة على خشبة المسرح الكبير.

جاء سبب عدم حضور الموسيقار الكبير للحفل إلى ظروف صحية، وقامت إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتورة جيهان مرسي بتسليم درع التكريم إلى النجم علي الحجار نيابة عنه.

وأحيا الاحتفالية إيمان عبد الغني، ومي فاروق وأحمد سعد، إضافة إلى أحمد وعلي الحجار.

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