محمد علي سليمان يعتذر عن حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا

اعتذر الموسيقار محمد علي سليمان عن عدم حضور حفل تكريمه بدار الأوبرا ضمن احتفالية تكريم عمالقة الفن الذي تنظمها الدار برعاية وزيرة الثقافة على خشبة المسرح الكبير.جاء سبب عدم حضور الموسيقار الكبير للحفل إلى ظروف صحية، وقامت إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتورة جيهان مرسي بتسليم درع التكريم إلى النجم علي الحجار نيابة عنه.وأحيا الاحتفالية إيمان عبد الغني، ومي فاروق وأحمد سعد، إضافة إلى أحمد وعلي الحجار.