رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:14 م
جمارك أرقين
جمارك أرقين
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة.

ففي المحاولة الأولى وبناء على مذكرة معلومات مقدمة من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر، وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي مفادها اعتزام كل من ف. ح. ش وإ. ع. ا سودانيان تهريب كمية من المشغولات الذهبية في الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبين وأمتعتهما الشخصية فتبين وجود ٥٨٧ جراما تقريبا قابلة للعجز والزيادة من المشغولات والقطع التى يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس و٦ ساعات رولكس مخبأة داخل 2 علبة لبن بيبلاك بداخل الأمتعة الشخصية للراكب الأول.

كما تبين وجود ١١٨٥ جراما تقريبا قابلة للعجز والزيادة من المشغولات والقطع يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس و٢ ساعة رولكس مخبأة داخل علبتى لبن بيبلاك داخل الأمتعه الشخصية للراكب الثانى.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٢١ وحررهما محمود مختار وتم إحالة المحضرين للنيابة العامة.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

نقابة الإعلاميين تستنكر تصريحات أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: سنتخذ إجراءات تأديبية ضده

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة

حكايات من دفتر صلاح عيسى في كتاب جديد

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة