جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من المشغولات الذهبية وعدد من الساعات الثمينة.ففي المحاولة الأولى وبناء على مذكرة معلومات مقدمة من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر، وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي مفادها اعتزام كل من ف. ح. ش وإ. ع. ا سودانيان تهريب كمية من المشغولات الذهبية في الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم.وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبين وأمتعتهما الشخصية فتبين وجود ٥٨٧ جراما تقريبا قابلة للعجز والزيادة من المشغولات والقطع التى يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس و٦ ساعات رولكس مخبأة داخل 2 علبة لبن بيبلاك بداخل الأمتعة الشخصية للراكب الأول.كما تبين وجود ١١٨٥ جراما تقريبا قابلة للعجز والزيادة من المشغولات والقطع يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس و٢ ساعة رولكس مخبأة داخل علبتى لبن بيبلاك داخل الأمتعه الشخصية للراكب الثانى.وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨ و٩ لسنة ٢٠٢١ وحررهما محمود مختار وتم إحالة المحضرين للنيابة العامة.