3560 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 452 ألفا و281 إصابة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5964 حالة، في حين يرقد 982 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 283 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجرِيَت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21181 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.وعلى صعيد متصل، بحث وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل شراء لبنان مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك- ڨى) بصورة مباشرة من المصانع الروسية، وإمكانية الحصول على هبة طارئة من اللقاح لتسريع عملية تحصين بعض القطاعات اللبنانية.كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إنهاء الإجراءات الخاصة باستيراد مليون ونصف المليون جرعة من لقاح أسترازينكيا البريطاني من الشركة المُصنَّعة للقاح، على أن تصل الشحنة الأولى منه خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك بالإضافة إلى شحنات من ذات اللقاح التي وصلت عبر منصة "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا.