رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3560 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الخميس 25/مارس/2021 - 09:05 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 452 ألفا و281 إصابة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5964 حالة، في حين يرقد 982 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 283 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجرِيَت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21181 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وعلى صعيد متصل، بحث وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل شراء لبنان مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك- ڨى) بصورة مباشرة من المصانع الروسية، وإمكانية الحصول على هبة طارئة من اللقاح لتسريع عملية تحصين بعض القطاعات اللبنانية.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إنهاء الإجراءات الخاصة باستيراد مليون ونصف المليون جرعة من لقاح أسترازينكيا البريطاني من الشركة المُصنَّعة للقاح، على أن تصل الشحنة الأولى منه خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك بالإضافة إلى شحنات من ذات اللقاح التي وصلت عبر منصة "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

موعد إجازة شم النسيم 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

الأكثر قراءة

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

حكايات من دفتر صلاح عيسى في كتاب جديد لهاجر صلاح

العروي: الذين أعطوا نوبل لمحفوظ لم يقرأوه في النص الأصلي

«الشارقة للكتاب» تستعرض قوانين حماية الملكية الفكرية بالخليج

مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»