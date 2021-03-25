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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات بانتعاش استثمارات قطاعي النفط والغاز في كندا خلال 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 09:07 م
النفط
النفط
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توقعت مؤسسة استوود انترناشيونال الكندية للتنقيب عن النفط والغاز أن تعاود استثمارات النقيب والاستخراج في قطاعي النفط والغار في كندا انتعاشها خلال العام الجاري إلى معدلات مقاربة للعام 2019 قبيل تفشي كورونا، حيث كانت 40 مليار دولار.

وقدرت دراسة للمؤسسة أن تصل جملة الإنفاق الاستثمارى على تلك القطاعات إلى 44 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب الدراسة، تأتي الانتعاشة المرتقبة في صناعة النفط والغاز في كندا بعد عام من التراجع، كان الأسوأ طيلة الأعوام الثلاثين الماضية، إذ لم تتجاوز استثمارات الانتاج النفطي والغازي الفعلية في كندا خلال العام الماضي، 3ر12 مليار دولار مقارنة بما كان مخططا له قبل تفشى وباء كورونا وكان بقيمة 54 مليار دولار.

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