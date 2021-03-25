توقعات بانتعاش استثمارات قطاعي النفط والغاز في كندا خلال 2021

توقعت مؤسسة استوود انترناشيونال الكندية للتنقيب عن النفط والغاز أن تعاود استثمارات النقيب والاستخراج في قطاعي النفط والغار في كندا انتعاشها خلال العام الجاري إلى معدلات مقاربة للعام 2019 قبيل تفشي كورونا، حيث كانت 40 مليار دولار.وقدرت دراسة للمؤسسة أن تصل جملة الإنفاق الاستثمارى على تلك القطاعات إلى 44 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.وبحسب الدراسة، تأتي الانتعاشة المرتقبة في صناعة النفط والغاز في كندا بعد عام من التراجع، كان الأسوأ طيلة الأعوام الثلاثين الماضية، إذ لم تتجاوز استثمارات الانتاج النفطي والغازي الفعلية في كندا خلال العام الماضي، 3ر12 مليار دولار مقارنة بما كان مخططا له قبل تفشى وباء كورونا وكان بقيمة 54 مليار دولار.