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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل خردة يستدرج طفل ويغتصبه بمطروح.. ووالدته: «مش هسيب حق ابني»

الخميس 25/مارس/2021 - 08:44 م
هتك عرض
هتك عرض
ياسمين شعيب
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، برئاسة المقدم أحمد إبراهيم رئيس المباحث، في ضبط "خالد و" عامل خردة 23 عاما، وذلك بعدما قام باستدراج طفل 10 سنوات واغتصابه.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام عامل الخردة باستدراج الطفل "ع" ويبلغ من العمر 10 سنوات في مكان مهجور وقام باغتصابه.

وقالت والدة الطفل التي رفضت ذكر اسمها، خلال حديثها لـ"الدستور"، إن نجلها تغيب من الساعة الثانية ظهرا وقامت بالبحث عنه وتوجهت إلى قسم الشرطة ولم تتمكن من تحرير محضر نظرا إلى أن وقت تغيب نجلها لم يتعدى الـ 24 ساعة.

وأوضحت أن ضباط المباحث قاموا بمساعدتها بعدما تمكنت من رؤية نجلها في إحدى كاميرات المراقبة ويقوم شخص باستدراجه، مشيرة إلى أن نجلها عاد بعد غياب 6 ساعات حيث قام بإبلاغها بما حدث معه وأن عامل الخردة قال له: "تعالى اشتغل معايا وهديك يومية 50 جنيه وهخليك تلعب مع الكلب وقام باستدراجه في مكان مهجور واغتصبه".

وأكدت أنها توجهت على الفور الى قسم الشرطة وقامت بتحرير المحضر رقم 1598 لسنة 2021 إداري مطروح وقام ضباط وحدة المباحث بتكثيف الجهود حتى تمكنوا من القبض علي عامل الخردة، مشيرة إلى أنه تم عرض نجلها وعامل الخردة على الطب الشرعي واستمرار حبس المتهم.

وطالبت بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم باغتصاب نجلها، مؤكدة أن تلك الواقعة تعد الثانية للمتهم مع طفل آخر مرددة: "انا متنازلتش عن القضية ومتصالحتش.. ومش هسيب حق ابني".

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