سوريا وفنزويلا تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.وأكد المقداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، تضامن بلاده مع الشعب الفنزويلي وقيادته لوقف كل أشكال العدوان والحصار التي تتعرض لها فنزويلا.من جانبه، أكد الوزير أرياسا وقوف بلاده إلى جانب سوريا وقيادتها في حربها على الإرهاب.