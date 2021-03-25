شاهد.. النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، منذ قليل، عن النتائج النهائية لعملية التصويت، التي جرت أمس الأول، الثلاثاء.وجاء في النتائج حصول حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، على 30 مقعدًا في الكنيست، مقابل 17 مقعدًا لحزب "يش عتيد - هناك مستقبل" الذي يترأسه يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.وكذلك، حصلت كتلة اليمين، التي يقودها نتنياهو، على 59 مقعدًا، حال انضمام نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا، التي تملك سبعة مقاعد، بينما حصلت الكتلة المعارضة لبنيامين 57 مقعدًا، وبلغ عدد مقاعد القائمة العربية الموحدة أربعة مقاعد.ويحتاج نتنياهو إلى الحصول على 61 مقعدا - من إجمالي 120 مقعدًا - للتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي يميني، دون الحاجة للتوجه إلى انتخابات ستكون هي الخامسة خلال عامين، أو الإضطرار لوجود تناوب علل رئاسة الوزراء.