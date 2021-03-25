أحمد وعلي الحجار يحييان حفل تكريم عمالقة الفن بالأوبرا

يُحيي أحمد وعلي الحجار احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على خشبة المسرح الكبير، حيث يقدم أحمد الحجار أغنيتين هما: عود، وبحبك.ويقدم علي الحجار 13 أغنية: "الأحلام، دعوتي في الفجر، خف في المشي دوسك، أنا كنت عيدك، ومن حقي أحلم، بنت وولد، في الغيط صبي وصبية، مين فكرك بينا، عم بطاطا، لما ربنا يحبك، وبحبك وانطلق العصفور، إزاي تكوني إنت، وهمي ياخطاوينا".ومن المقرر أن تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال الاحتفالية، كلا من الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر جمال بخيت.