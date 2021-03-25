رئيس الوزراء يصل الغردقة لافتتاح وتفقد أماكن سياحية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطار الغردقة الدولي مساء اليوم الخميس، يرافقه وزراء السياحة والطيران وقطاع الأعمال والمالية، وذلك لافتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة مجاويش جنوب مدينة الغردقة وذلك غدا الجمعة.كما يجري مدبولي جولة تفقدية لعدد من الأماكن السياحية بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء صلاة الجمعة غدًا بمسجد الميناء الكبير.