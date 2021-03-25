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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تتخطى 4 ملايين و141 ألف إصابة و111 ألف وفاة جراء كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 08:53 م
كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا
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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تسجيل الدول الأعضاء 111 ألف وفاة، و4 ملايين و141 ألف إصابة مؤكدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط تعافي 3 ملايين و716 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الإفريقية"- في بيان اليوم الخميس- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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