تعرف على برنامج أحمد سعد ومي فاروق في حفل دار الأوبرا

تنطلق، مساء الخميس، احتفالية تكريم عمالقة الفن التي تنظمها دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.ويُحيي الحفل المطربة إيمان عبد الغني التي تقدم أغنية يا طيب وشنطة سفر، كما تشارك في الحفل مي فاروق والتي تقدم أغنية في غمضة عين، وتقدر على المشوار، وأحلام العنكبوت، وتعااي نستخبى، فيما يحيي أحمد سعد فاصلًا غنائيًا يقدم خلاله 3 أغنيات وهم ليه حظي كدة وحسك في الدنيا، ومش باقي مني.ومن المقرر أن تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الإحتفالية كل من الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر جمال بخيت ويختتم الحفل النجم علي الحجار.