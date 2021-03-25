مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، ما أسفر عن إصابة شخصين ومصرع آخر.كما وقع حادث انقلاب دراجة بخارية، بجوار محطة وقود بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين.تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثين للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.