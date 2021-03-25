غدًا.. وزير الأوقاف يزور بني سويف

يستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، غدا الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة.ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف لقاء مع الأئمة والدعاء بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، ويلي ذلك أداء شعائر صلاة الجمعة، والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بنى سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة.