مدير هيئة الشارقة يهدي محافظ الإسكندرية كتاب «محاكم التفتيش»

أهدى فاضل حسين، مدير هيئة الشارقة للكتاب، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، كتاب «محاكم التفتيش»، خلال جولته عقب افتتاح الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، بأرض كوتة بالأزاريطة.واستعرض فاضل تفاصيل الكتاب الذي يضم تحقيق لثلاثة وعشرين ملفًا لقضايا ضد المسلمين في الأندلس، والذي أعده الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته البالغة بمشاركة الشارقة، وبالهدية الرائعة من جناحهم الأول بمعرض الإسكندرية للكتاب.معرض الإسكندرية للكتاب هو أول فعالية تنطلق بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باستئناف فعاليات وزارة الثقافة بحضور 50% مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يشارك في المعرض 90 دار نشر، إضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ويقام على مساحة 2600 متر، ويبلغ ارتفاع الخيمة 17 مترا، لضمان التهوية الجيدة.