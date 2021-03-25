مصر تشارك فى قمة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

عُقِدت اليوم الخميس، القمة الثلاثون للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث مَثَلَ الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.وافتتح أعمال القمة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، حيث تناول أهم التقارير التي عرضت على قمة الآلية في فبراير ٢٠٢٠، والتي قدم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير المراجعة الطوعي لمصر، مسلطًا الضوء على أوضاع الديمقراطية والحكم الرشيد والتقدم المحرز على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الدول الإفريقية الأُخرى.