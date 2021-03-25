براتب لـ1500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال زراعة وبناء لشركة بالوادي الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد شركات القطاع الخاص بالوادي الجديد، براتب يصل إلى 1500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال زراعة، وعمال نظافة من الجنسين، وذلك براتب 1200 جنيه.كما تطلب الشركة، عمال بناء، براتب 1500 جنيه.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير وسيلة مواصلات لمن يتم اختياره لشغل الوظائف.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0101549929، والتواصل مع المدير المسئول سعد أبو بكر، أو التوجه لمقر الشركة في عزبة المنصورة، الراشدة، الداخلة.