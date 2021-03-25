هل يجوز للكهنة إتمام طقوس تدشين الكنائس؟.. متخصص يُجيب

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.الايبوذياكون عزيز نصر، المتخصص في الطقس الكنسي، قال في تصريحات خاصة، إن إتمام طقس التدشين قاصر على فئتين من فئات الكهنوت الفئة الاولى هي فئة الباباوات ولا يوجد في كل عصر الا بابا واحد فقط، فلا يمكن ان يرسم اكثر من بابا في الكنيسة.وأوضح نصر، ان الفئة الثانية التي يسمح لها بالمشاركة في اتمام طقوس التدشين هي فئة المطارنة والاساقفة سواء كانوا اساقفة مناطق او أساقفة عموم او اساقفة برتبة مساعدين اوي خوري ابسكوبوس.وأشار نصر إلى أن بقية الفئات ليس لها ان تجري طقس التدشين الخاص بالكنائس سواء كانوا قمامصة او قساوسة او رهبان او شمامسة او حتى رؤساء شمامسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.