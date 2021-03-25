أيمن الكاشف: جمهور الزمالك باعنى.. والشياطين الحمر بلا منافس (حوار)

■ كيف بدأت مشوارك مع التعليق؟

■ ما السر وراء جمل «القطايف واللطايف» و«ذا ماستر أوف ساسبينس» وغيرهما من اللوازم الخاصة بك؟

■ دائمًا ما يتهمك جمهور الزمالك بالانحياز لنادى الأهلى، ما تعليقك؟

■ هل تؤمن بالحياد فى التعليق الرياضى؟

■ هل تتوقع صعود المنتخب الوطنى لكأس العالم مع حسام البدرى؟

■ رحل باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك بشكل مفاجئ وعاد كارتيرون.. ما تعليقك؟

■ هل فشل الزمالك فى تعويض رحيل مصطفى محمد؟

■ تولى بيتسو موسيمانى مهمة القيادة الفنية للأهلى فى توقيت صعب.. فهل أثبت جدارته؟

■ ما توقعاتك لفرص الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا؟

■ ما السبب وراء الأزمة التى يعانى منها نادى الإسماعيلى؟

■ من أفضل لاعب فى مصر من وجهة نظرك؟

■.. وأفضل محلل رياضى وأفضل شخصية رياضية؟

أثار المعلق الرياضى أيمن الكاشف حالة من الجدل مؤخرًا بعد أن اتهمه عدد من جمهور الزمالك بالانحياز للنادى الأهلى من خلال بعض تعليقاته التى تمدح المارد الأحمر، وتصفه بأنه البطل الوحيد الذى لا يوجد له منافس على ساحة كرة القدم المصرية. ونفى «الكاشف» عن نفسه هذه التهمة، خلال حديثه فى ندوة «الدستور»، وأصر على وصف نفسه بأنه معلق «موضوعى»، رغم أن مشواره مع كرة القدم بدأ باللعب لناشئى الأهلى.ولا يتوقف «الكاشف» عن إثارة الجدل أثناء تعليقه على مباريات كرة القدم وخارجها، فيواصل ذلك بآرائه فى اختيارات الجهازين الفنيين للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبى، حيث يصف اختيار على جبر، مدافع بيراميدز، ومصطفى شوبير، الحارس الثالث للنادى الأهلى، بالقرار الغريب الذى يدخل تحت بند المجاملة.- أنا لاعب كرة قدم بالأساس، بدأت حياتى فى محافظة المنيا، ولعبت فى قطاع الناشئين بنادى الأهلى، ثم تركت كرة القدم، وعملت معدًا للبرامج فى التليفزيون المصرى.الفرصة الأولى لى مع التعليق الرياضى جاءت عن طريق قناة «دريم» حين كنت أعلق على مباريات كأس إيطاليا وتوالت الفرص بعد ذلك.- غالبية هذه الجمل تكون أقوالًا مأثورة أو «سجعية»، دائمًا ما أبحث عنها من أجل استخدامها فى سياق يناسب الحدث. على سبيل المثال جملة «ابدأ بالضرورى ثم انتقل إلى الممكن» كنت أستخدمها خلال مشاركة منتخب مصر فى تصفيات مونديال ٢٠١٨.جملة «القطايف واللطايف» ذكرتها فى إحدى المباريات التى أقيمت فى شهر رمضان، حيث وظفت الجملة من أجل مناسبة الحدث الذى نعيشه، ونالت إعجاب الجمهور، فبدأت أرددها فى المباريات بشكل عام وليس فى المباريات المقامة فى رمضان فقط، وأذكرها دائمًا مع الأهداف الجميلة والمهارات الفردية.أما جملة «ذا ماستر أوف ساسبينس» فهى تعنى سيد الإثارة والتشويق، وهى جملة أعجبتنى وسمعتها فى أحد الأفلام الأجنبية وعلقت بذهنى، وتذكرتها فى إحدى مباريات الأهلى الصعبة التى كان يحتاج فيها إلى النقاط الثلاث لحصد لقب الدورى، وبالفعل الأهلى سجل هدفًا فى الدقيقة ٩١ أو ٩٢، ورددتها باعتبار أن الأهلى سيد التشويق وأنه قتل المباراة فى الوقت الحاسم والأخير.- أتابع ردود الأفعال والانتقادات التى يوجهها لى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا الأمر يحزننى كثيرًا، لأنه لا يوجد أى دليل على ذلك وبالتالى لا أستحق هذا الكلام.إسناد مهمة التعليق على مباريات الأهلى ليس مسئوليتى، لكنه مسئولية إدارة القناة التى أعمل بها، بدليل أن الموسم الذى حصد فيه الزمالك ثنائية الدورى والكأس، اختارنى جمهور الزمالك أفضل معلق فى الموسم عبر المواقع والصفحات المنتمية للقلعة البيضاء.كان الزمالك متفوقًا فى تلك الفترة وحين كان يتم إسناد مهمة التعليق على مباريات الزمالك لى كنت أشيد بالفريق الأبيض.وفى الوقت الحاضر وحين أعلق على مباريات الأهلى ويكون الفريق الأحمر متفوقًا أشيد به والعكس إذا لم يكن متفوقًا. أنا معلق «موضوعى» والموضوعية أهم من الحياد الذى يطالب به الجمهور.الأهلى مثلًا يلعب فى الموسم ٣٤ مباراة يفوز فى ٢٨ مباراة، وبالتالى معظم المباريات التى أعلق فيها للأهلى أشيد به، لأن هذه هى طبيعة التنافس فى الدورى المحلى، هناك تفوق كاسح للفريق الأحمر.- لا يوجد شىء اسمه «المعلق الحيادى»، المعلق لا بد أن يكون موضوعيًا وواقعيًا عندما ينقل طبيعة التنافس للمشاهد. المتفوق سأقول عنه متفوقًا وغير الموفق سأقول عنه غير موفق، لأنه فى النهاية أنا أسرد القصة.وأوجه سؤالًا لجماهير الزمالك: «أين ذهب أيمن الكاشف (الأهلاوى) فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش هذا الموسم وهى أفضل مباراة للفريق هذا الموسم وكان من الممكن ألا أُبرز تفوق الفريق الأبيض فى المباراة إذا لم أكن معلقًا موضوعيًا؟!».■ من اللاعبون الذين كنت تتمنى انضمامهم للمنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر؟- كنت أتمنى انضمام يوسف أوباما ومحمد إبراهيم، وأحد الحارسين محمد أبوجبل أو محمد عبدالمنصف. وأرى أن انضمام على جبر للمنتخب كان أمرًا مفاجئًا وأشبه بـ«المجاملة»، لأنه لم يقدم شيئًا يذكر خلال الفترة الماضية، وبالنسبة للمنتخب الأوليمبى فانضمام مصطفى شوبير كان مفاجئًا وغريبًا للغاية وأشبه بالمجاملة أيضًا.- أتمنى التوفيق لحسام البدرى، ولدىّ الإيمان والثقة فى قدرة المنتخب الوطنى على التأهل إلى المونديال. كذلك أتمنى التوفيق لشوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الذى يمتلك عناصر قوية ومميزة للغاية.وبالنسبة للاعبين الكبار الذين أرشحهم للانضمام لـ«غريب»، فأعتقد أن محمد صلاح ومحمد الشناوى وأحمد حجازى هم الأقرب للانضمام للمنتخب الأوليمبى.- أنا بعيد عن الأحداث وما يدور داخل الزمالك، لكن إذا سألتنى كمشجع أو معلق هل رحيل جايمى باتشيكو فى هذا التوقيت وقدوم باتريس كارتيرون قرار سليم؟ سأقول لا بالتأكيد.توقيت رحيل «باتشيكو» كان سيئًا للغاية وطريقة رحيله كانت خاطئة، لأن الفريق كان يقدم مستويات جيدة أثناء توليه المهمة الفنية وكان الزمالك أكثر استقرارًا.- مروان حمدى وسيف الجزيرى من المهاجمين الجيدين للغاية، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يمكنهما تعويض رحيل مصطفى محمد.مصطفى محمد احتاج لوقت كبير ليصل إلى مستواه الحالى، حيث سبقت إعارته لعدد من الأندية قبل العودة إلى الزمالك مرة أخرى ليقدم أفضل مستوياته ويصبح هدافًا عالميًا ويحترف فى الدورى التركى.- موسيمانى أقنعنى بالنتائج التى حققها، رغم توليه مسئولية تدريب الأهلى فى وقت وموقف صعبين للغاية. الأرقام تؤكد أنه كان رجل المرحلة فى التوقيت الصعب الذى رحل فيه رينيه فايلر عن الفريق، لأنه أدى المطلوب إثباته، حيث حصل على دورى الأبطال وكأس مصر ويسير بشكل جيد فى الدورى.- الزمالك له فرصة على الرغم من صعوبتها لكن تبقى الفرصة قائمة، لكن الأزمة تبقى فى الحالة الفنية للزمالك والمنافسين له فى المجموعة، والتى تؤكد أن الأمور صعبة للغاية على الفريق الأبيض. أما بالنسبة للأهلى فيظل هو المرشح الأول للفوز باللقب.- الإسماعيلى يعانى من مشكلة إدارية فى المقام الأول، وهذه الأزمة ظهرت فى السنوات الأخيرة، وتحدثنا كثيرًا فى هذا الأمر.الإسماعيلى فقد هويته ويلعب كرة قدم لأندية متوسطة المستوى، مثل إنبى وسموحة ولم يعد لديه شكل فى الأداء والمستوى.أزمة الإسماعيلى أن إدارته لا تحافظ على مواهبه، كلما برزت موهبة رحلت عن الفريق مباشرةً، وكلما بدأ الفريق فى تكوين هيكل أساسى تفكك، وبالتالى لا يظهر للفريق شكل أو هوية، وآخر سنة كانت جيدة للإسماعيلى كانت فى موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.- محمد الشناوى أفضل حارس وأفضل لاعب فى مصر فى الوقت الحالى بسبب ثبات مستواه. أما أفضل لاعب صاعد فهو مصطفى محمد. وبالنسبة لأفضل مدير فنى مصرى على مر التاريخ هو حسن شحاتة، الذى حقق نتائج وإنجازات لم يحققها مدرب مصرى آخر. وبالنسبة لأفضل مدرب مصرى يعمل حاليًا فهو حسام حسن ثم إيهاب جلال.- طه إسماعيل هو أفضل محلل رياضى فى مصر حاليًا وأحب متابعته، ومحمد صلاح هو أفضل شخصية رياضية فى مصر حاليًا، ومدحت شلبى هو أفضل معلق رياضى بالنسبة لى، وهو من أقرب الأشخاص لى.مدحت شلبى هو أول من ساندنى عندما تعرضت لحادث أثناء عملى فى قناة «مودرن سبورت»، ووجدته نعم الأخ والصديق، وعلى المستوى الإنسانى هو شخص رائع للغاية.