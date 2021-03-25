العروي: الذين أعطوا نوبل لمحفوظ لم يقرأوه في النص الأصلي

في حوار أجراه الكاتب المغربي محمد الداهي، بمشاركة الروائي محمد برادة مع المفكر والروائي المغربي عبد الله العروي والذي ضمه كتاب تحت عنوان" عبد الله العروي..من التاريخ إلى الحب" تم طرح العديد من الأسئلة، منها ما هو متعلق بالمشهد الروائي والفكرى الراهن للثقافة العربية وكان من ضمن أبرز تلك الأسئلة حول ما قدمه نجيب محفوظ للرواية العربية.وجاء السؤال الموجه للعروي": حكمتم على أعمال محفوظ بالراب والتكرار وترديد الموضوعات نفسها ودغدغة توقعات الشباب الباحث عن مهنة ومأساة المثقف البورجوازي الصغير إلخ، وبينتم أن عدم إحراز الرواية العربية جائزة نوبل،لا يعتبر حيفا في حقها لأنها تجريدية وبسيطة ورتيبة وضعيفة وها هي الرواية العربية تنال جائزة نوبل ويكون نجيب محفوظ بالذات هو الحائز عليها، هل معنى هذا أن الرواية العربية أقتحمت عتبات الكونية بنغماتها الخاصة؟ألا ترون أنكم استنتجتم خلاصات فيمة ومفيدة من الأعمال الروائية التي نشرها نجيب محفوظ في مرحلة معينة؟ فمنذ السبعينيات بأنا نعاين أعتماده على تقنيات جديدة الأنشطارية والتشذيرفي"يوم مقتل الزعيم" ومتح محكياته من التراث"ليالي ألف ليلة"، والرحلة "رحلة ابن فطوم"، والموروث الشعبي "ملحمة الحرافيش"..إلخ؛ ونزوعه إلى تغيير التشكيل المعماري واستيحاء الأسطورة والتراث الصصوفي وبلاغة اليومي؟جاءت إجابة العروي "هذا السؤال طرحه على رشيد العناني،وهو مترجم لأعمال محفوظ إلى الإنجليزية، فأجبته بكلمة واحدة، قلت له: أنت المترجم لنص نجيب محفوظ. لو قرأت هذا النص المترجم دون العودة إلى النص العربي، هل، في رأيك، يكون هذا النص المترجم ذا إيحاء أوسع من النص العربي أم لا؟ فاضطر إلى الإجابة بأن هذا صحيح. فهذا هو جوابي.أي أن الذين أعطوا نجيب محفوظ جائزة نوبل لم يقرأوه في النص الأصلي.ونجيب محفوظ في رأي العروي "لا يعير حتى الآن، أية أهمية إلى الوسيلة اللغوية، وفي نظري، لايمكن لأي روائي أن يختزل مشكلة اللغة. يجب عليه أن يبدأ.