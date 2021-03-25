المركزي: 104.5% زيادة في الأصول الأجنبية بالقطاع

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما یعادل ١٢٧٫٦ ملیار جنیه بمعدل ١٠٤٫٥ ٪ خلال الفترة یولیو نوفمبر من العام 2021.وجاء الارتفاع محصلة لارتفاع صافى الأصول الأجنبیة لدي البنوك بما یعادل ٨٦٫١ ملیار جنیه، وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 41.5 مليار جنيه.