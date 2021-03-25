أميرة ملش تكتب: تعليق عابر على ما جرى



أسابيع ثلاثة مرت من هذا الشهر.. شهر مارس يطلق عليه شهر المرأة دائمًا أو الاحتفال بالمرأة.. حيث نحتفل فيه بمناسبتين كل منهما تخص حواء.. يوم المرأة ٨ مارس، وعيد الأم ٢١ مارس.. لكن فى حقيقة الأمر فإن شهر مارس هذا العام جاء مختلفًا وربما كاشفًا للحقائق، فما زال مرتبطًا بالمرأة ولكن بشكل آخر وظروف قاسية فرضت نفسها على هذا الشهر وعلى النساء فى مصر بشكل عام.

ففى الأسبوع الأول.. تحرش رجل «طول بعرض.. وقيمة وسيما» بفتاة صغيرة لا حول لها ولا قوة، وهى القضية التى عُرفت إعلاميًا بطفلة المعادى فى مدخل إحدى العمارات، وكاد أن يهتك عرضها لولا أن شاهدته سيدة شجاعة عبر الكاميرات وخرجت لمواجهته وأنقذت الطفلة البريئة.

وفى الأسبوع الثانى.. كانت القضية المأساوية الخاصة بسيدة السلام، ربة المنزل التى كانت تقيم بمفردها واقتحمت شقتها مجموعة من الغرباء بحجة وجود رجل غريب معها، ودفعوها لإلقاء نفسها من الدور السادس، قضية غامضة لا أحد يعرف مَن كان معها، عامل أنابيب أم صديقًا، أو حتى لم يكن معها أحد.. ولا يهمنى من الأساس وجود أحد معها من عدمه، فإن الحقيقة الوحيدة المثبتة حتى الآن هو قتل هذه السيدة غدرًا بمنتهى الوحشية والقسوة، حيث إنها كانت آمنة فى بيتها تمامًا ولم يتأذى أحد بسببها، وحرمان أبنائها وأسرتها منها فى شهر الأم، لتتصاعد وتيرة الغضب لدى النساء، ويطالبن بالولاية على أنفسهن وعلى أطفالهن بما يسمى «الولاية حقى».

وجاء الأسبوع الثالث.. ومعه رحيل الدكتورة نوال السعداوى، وكأن شهر المرأة هذه المرة جاء معلنًا تمامًا عن زيف كل ما يدعون أنهم مع حرية المرأة، كاشفًا عن المرارة وقبح الواقع.

لم تصدمنى شماتة الإسلاميين فى وفاة الطبيبة الشجاعة والمفكرة المتمردة والأديبة الصادمة، بل فى الحقيقة صدمتنى آراء وشماتة أشخاص محسوبين على الحياة الثقافية، منهم صحفيون ومهتمون بالقراءات وهكذا، ومنهم أطباء زملاؤها، على رأسهم نقابة الأطباء التى لم تنعها حتى الآن وسارعت بنعى عصام العريان.

وغيرهم من أناس عاديون متعلمون، لكنهم لا يروا فيما فعلته خلال مشوارها قيمة أو إنجازًا يذكر.. ينكرون شجاعتها التى جعلتها تقف بمفردها فى وجه مجتمع كامل للقضاء على ختان الإناث، هذه الكأس المرة التى شربت منها وهى فى السادسة من عمرها، وترك الختان بجانب الوجع الجسدى وجعًا معنويًا وغصة فى قلبها ومرارة فى حلقها لم تستطع تجاوزها مع الزمن، وقررت أن تبذل كل ما فى وسعها حتى تحمى الفتيات مما أصابها.

وبعد جهد خمسين سنة تقريبًا رضخ الأزهر، وقال إن ختان الإناث ليس من الشرع ولم يثبت بالقرآن والسنة وإنها عادة ضارة.. وقالت دار الإفتاء إنه حرام شرعًا وتجب مواجهته.

نعم نوال السعداوى هى السبب، فقد ناضلت وجاهدت بكل ما تملك من سبل وحدها، فقط وحدها، ليجرم الأزهر وتمنع الدولة ختان الإناث، بل وجيّشت أغلب المجتمع ضده، حيث اعتبرته أيضًا أداة لقمع النساء ويكفيها شرفًا نجاحها فى ذلك.

فقد عاشت حياتها كلها متمردة على كل الأعراف والتقاليد والقيود التى تعتبر المرأة مجرد شىء يباع ويشترى، وقد تكون الفترة التى قضتها كأول طبيبة نسائية فى مصر تذهب إلى وحدة صحية فى قلب الريف، جعلتها تتمسك بموقفها عندما رأت معاناة النساء الفقراء اللاتى يعملن مع أزواجهن فى الحقول، ويحملن وينجبن أبناءً، ويعتنين بأسرهن، وفوق كل هذا يتعرضن للضرب والعنف الجسدى من أزواجهن.

عايشت نوال السعداوى الطبيبة والإنسانة معاناة هؤلاء النسوة، اللاتى تعرضن للعنف من صغرهن بسبب الختان، ولتكتمل مسيرة العذاب والقهر بزواجهن فى سن صغيرة، مرورًا بالطقوس الوحشية التى كانت تصاحب الزفاف فى الريف للتأكد من عذرية الفتاة، إلى العمل والإنجاب وغير ذلك من ظروف قاسية.

نوال السعداوى كانت تريد الحرية لكل إنسان، أن تكون له إرادة حرة يختار على أساسها فقط، لا أن يكون الاختيار على أى أساس آخر لا يخصه، يزعج البعض تناولها الحجاب والمثلية الجنسية، وبسطحية شديدة ورجعية أشد يتندر هؤلاء على تناول الآخرين مشوارها العظيم، رغم أن ما قالته فى الحجاب لا يقوله التنويريون فقط بل حتى بعض الشيوخ، وامتد إلى رسائل الدكتوراه فى الأزهر الشريف التى أوضحت أنه عادة وليس عبادة، وما قالته هى أنه ليس فى الإسلام ولم يأتِ ذكره، وأنه موجود من قبل الإسلام، المسيحيات يرتدينه فى الصلاة، واليهوديات أيضًا يضعن الحجاب، وقالت إن الحجاب والنقاب شكلان من أشكال العبودية، وتساءلت: لماذا لم يتحجب الرجل أيضًا؟ حيث إن الشهوة تخص كلًا منهما.

أما المثلية الجنسية فقد رأت أن هناك أسبابًا علمية وبيولوجية واجتماعية لذلك، لأن الجنس عادة وتعود، والمثلية لها أسبابها، جزء منها وراثى، كما أن التربية والخوف من ضمن الأسباب.

كانت تتحدث عن المثلية بشكل علمى بحت، فتقول إن الأمر يحتاج إلى تحليل بيولوجى ونفسى واجتماعى، لا أن نضعهم فى السجون.. والدليل على ذلك مقالاتها التى تحدثت فيها عن تحرش واغتصاب الكهنة والقسيسين فى أمريكا بالأطفال.

لن أنسى لها هذه المقالات، حيث كنت صغيرة فى السن، وكنت أتعجب من أن رجال الدين ممكن أن يفعلوا ذلك، وكيف كانت تصف عيون الكهنة فى القداسات وهى تخترق أجساد الأطفال بشهوة الذئب، وهى مشاهدات خاصة بها فى الفترة التى عاشتها فى الولايات المتحدة.. وكانت توجه النقد الشديد لهم، واللوم للأهالى الذين يثقون فيهم فيتركون أبناءهم معهم، وهم كالشيطان ينهش أجساد وأرواح أطفالهم.

نوال السعداوى مثلها مثل غيرها سبق عقلها عصرها، فتوجهت إليها السهام حتى تسكتها، ولكنها تجاوزت كل المحن من الفصل من عملها إلى السجن إلى التكفير، عبرت كل هذا بثبات ودون أن تنحنى ولو مرة واحدة للرياح، خاضت كل المعارك بقوة من أجل انتزاع حقوق المرأة وتحقيق مساواتها بالرجل، ووقفت أمام تجار الدين الذين يتقولون على الإسلام والرسول الكريم بتفسيرات وأحاديث غير صحيحة، تحط من قدر المرأة على الرغم من تكريم الإسلام لها، ووضع سورة تحمل اسم سيدة فى القرآن الكريم هى سورة «مريم».

كل هذا جعلها تحصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، كما اختارتها مجلة التايم فى قائمة أكثر نساء العالم تأثيرًا فى ١٠٠ سنة، وأهم امرأة فى القرن الماضى بالتزامن مع يوم المرأة العام الماضى ٢٠٢٠، وقالت إن اختيارها بسبب نضالها كناشطة نسوية من أجل تعزيز مكانة المرأة، خاصة بعد اجتيازها تجربة السجن والتى اعتبرتها «ميلادًا جديدًا لها».. ووضعت صورتها على غلافها عام ١٩٨١ وهو العام الذى اعتقلت فيه السعداوى.

رحلت نوال السعداوى، ولكن أفكارها لن ترحل، تظل باقية راسخة إلى الأبد، وكأن رحيلها فى يوم عيد الأم ربما يكون رسالة من السماء العادلة، لإنصافها وتكريمًا وامتنانًا بفضلها لما قدمته من نفع للناس وللنساء بشكل خاص فى هذه البقعة من الأرض، والتى أنارتها بعلمها وعزمها ونضالها.

