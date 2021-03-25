أشهر مواقف التدشين في عهد البابا شنودة الثالث

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، زيارة رعوية من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى دير الشهيد العظيم مار بقطر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بصحراء الخطاطبة، تمم خلالها مراسم تدشين كنيسة الشهيدة العظيمة فيلومينا.الشماس وهبي القس بشنونة، أحد الشمامسة الذين لازموا البابا شنودة لفترة ما، قال في تصريحات خاصة، ان للبابا الراحل شنودة الثالث، موقفًا شهيرًا يتذكره كلما مرت الكنيسة باحتفالات تدشين كنيسة ما، ويتذكر معه كيف كان البابا شنودة مدققا في كل شئ، ولديه قوة ملاحظة.وأشار الشماس وهبي، إلى أن البابا شنودة كان يتمم طقس تدشين إحدى الكنائس – لم يرغب في ذكر اسم الكنيسة- وكان من الطبيعي ان يدشن كل من المذابح والهياكل والايقونات، وتعتبر أيقونة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل احدى الايقونات الثابتة في كافة الكنائس القبطية الارثوذكسية، وحينما مر عليها رفض البابا تدشينها.وأوضح "وهبي" ان البابا شنودة طلب ازالة الايقونة، من حامل الايقونات، والسبب في ذلك ان الرسام رسم الملاك في بطنه "سرة"، والملائكة ليست لديهم سرر لانهم مخلوقات نورانية، والسرة توجد في الانسان الذي يولد فقط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.