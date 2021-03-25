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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آية مدني: انطلاق مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو «بشرة خير»

الخميس 25/مارس/2021 - 08:11 م
آية مدني، عضو مجلس
آية مدني، عضو مجلس النواب
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية، إن انطلاق مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو مرة أخرى بعد تأجيلها من العام الماضي للحالي بسبب جائحة كورونا، "بشرة خير" وبصيص أمل لكل الرياضيين.

أضافت مدني أن هذا يؤكد أن الأولمبياد سيقام في موعده دون إلغاءه أو تأجيله مرة أخرى، متمنية التوفيق لكل اللاعبين المصريين المشاركين في الأولمبياد.

وأشادت عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية بالالتزام بمعايير التباعد الإجتماعي الصارمة خلال مسيرة الشعلة والتي تم خلالها ارتداء الكمامات للمصطفين على جانبي الطريق إلى جانب منع الاحتفالات والاكتفاء بالحضور الصامت تخوفًا من مخاطر أنتشار جائحة كورونا.

وتعتبر الشعلة الأولمبية واحدة من أقوى رموز دورة الألعاب الأولمبية وترمز إلى شروق الشمس الذي يضىء طريق العالم وهي رسالة سلام وأمل، حيث يتم نقلها حول الدولة المضيفة، ومن المقرر أن تنطلق شعلة أولمبياد طوكيو اليوم من فوكوشيما في تتابع إلى باقي محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة في مسيرة تمتد لمدة 121 يوم. والهدف من ذلك هو التأكيد على رسالة الأمل هذه في المناطق المتضررة من زلزال وتسونامي عام 2011.

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