مستشار «الإحصاء»: 2 مليون مواطن خرجوا من دائرة الفقر خلال العامين الماضيين

الزيادة السكانية وراء ارتفاع الفقر فى الصعيد وسوهاج على رأس القائمة تليها أسوان

متوسط خط الفقر يبلغ 10 آلاف جنيه للفرد سنويًا

■ ماذا يعنى إعلان تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا؟

■ وماذا عن البيانات التفصيلية لمؤشرات الفقر بمصر؟

■ وبماذا تفسر ارتفاع المعدلات فى الصعيد؟

■ إلى أين وصلت أعمال إعداد خريطة الفقر الجديدة؟

■ ماذا عن قيمة خط الفقر وهل تختلف من إقليم لآخر؟

■ أطلق الرئيس مبادرة تنمية الريف المصرى.. ما دور الجهاز فى هذا الصدد؟

■ كيف رصد «الإحصاء» تداعيات «كورونا» على الأوضاع المعيشية والاقتصادية؟

كشف عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خروج مليونى شخص من دائرة الفقر وتحسن الأوضاع المعيشية فى ٧٠٪ من قرى مبادرة «حياة كريمة»، فى مرحلتها الأولى، خلال عامين فقط، نتيجة جهود الدولة فى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.وقال «شرف الدين»، لـ«الدستور»، إن الزيادة السكانية وارتفاع عدد أفراد الأسرة وراء ازدياد حالات الفقر، خاصة فى الصعيد والمحافظات الحدودية التى تزيد فيها أعداد المواليد بسبب ثقافة «العزوة». وأشار إلى أن جهاز الإحصاء بصدد الإعلان عن خريطة الفقر الجديدة خلال شهر أبريل المقبل، ليضع أمام متخذى القرار صورة متكاملة عن أحوال القرى الأكثر فقرًا لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وتطوير الريف المصرى بشكل أكثر دقة، ومن ثم خفض معدلات الفقر.- تراجع معدلات الفقر العام الماضى من ٣٢.٥٪ إلى ٢٩.٧٪ أمر غير مسبوق منذ عام ١٩٩٠، فمنذ ذلك التاريخ كانت معدلات الفقر تأخذ اتجاهًا تصاعديًا حتى عام ٢٠١٨، وحاليًا بدأ المعدل فى الهبوط بما يقارب ٣ نقاط مئوية، ما يعكس خروج مليونى مواطن من دائرة الفقر وتحسن الأوضاع المعيشية لأكثر من ٧٠٪ من القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة»، فى مرحلتها الأولى خلال عامين فقط، وذلك نتيجة توسع الدولة فى تنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجًا، لتعويض تراجع الأوضاع الاقتصادية أمام الارتفاع المطرد فى النمو السكانى الذى يلتهم كل ثمار التنمية.- النتائج التفصيلية أظهرت أن نسب الفقر سجلت أعلى مستوياتها بمحافظات الوجه القبلى، وفى مقدمتها سوهاج بنسبة ٦٠٪، تليها أسوان ٥٩٪، والمنيا ٥٤٪، بينما جاء أقلها فقرًا فى الدقهلية بنسبة ١١.٣٪، يسبقها دمياط والغربية والقليوبية.لكن مؤشر الفقر انخفض فى ريف الوجه البحرى انخفاضًا كبيرًا بنسبة ٥٪ ليسجل ٢٢٪ خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ مقابل ٢٧.٥٪ خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، كما انخفض المعدل فى ريف الوجه القبلى بنسبة ٤٪، نتيجة اهتمام الدولة بمشروعات تنمية الريف.- ظاهرة الفقر مرتبطة بعدة أسباب، أهمها زيادة حجم الأسرة وتدنى خصائص السكان وضعف الخدمات الأساسية، فعلى سبيل المثال الأسر التى يتراوح عدد أفرادها بين ١ و٣ أفراد يبلغ معدل الفقر بها ٧.٥٪، فى حين ترتفع النسبة لتصل إلى ٨٠٪ بين الأسر التى يبلغ حجمها ١٠ أفراد فأكثر، وقياسًا على بيانات الإحصاء فإن متوسط أفراد حجم الأسرة فى الصعيد يتراوح بين ٣.٩ و٤.٥ فرد، ويصل فى بعض المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومطروح إلى ٥.٥ فرد، مقارنة بالمتوسط العام البالغ ٤ أفراد، بينما ينخفض حجم الأسرة فى القاهرة إلى ٣.٣ فرد، فنحن على سبيل المثال رصدنا ميدانيًا أسرًا يصل عدد أفرادها إلى ١٤ فردًا بمحافظات الحدود بسبب سيطرة ثقافة العزوة.- خريطة الفقر واحدة من أهم إصدارات الجهاز والتى بدأ إصدارها بشكل دورى منذ عام ٢٠٠٨ وتعتمد على ثلاثة مصادر للبيانات، هى نتائج بحث الدخل والإنفاق، ونتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وبحث خصائص الريف، ونحن حاليًا بصدد تحديث الخريطة الجديدة، ومن المقرر إعلانها رسميًا خلال شهر أبريل المقبل.وتنبع أهمية الخريطة من كونها تتيح بيانات أعم وأشمل عن معدلات الفقر المعلنة، والتى لا تكتفى فقط بقياس الفقر المادى ومقدرة الإنسان على توفير احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس، بل رصد خصائص القرى من حيث توافر الخدمات الأساسية بها من مخابز ووحدات صحية ومدارس ومكاتب بريد، بما يضع أمام متخذى القرار صورة متكاملة عن أحوال القرى الأكثر فقرًا، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بشكل أكثر دقة، بما يؤثر تأثيرًا كبيرًا على خفض معدلات الفقر فى البحث الجديد.- قيمة خط الفقر هى المرجعية التى يتحدد على أساسها الحد الأدنى للأجور جنبًا إلى جنب مع بيانات التضخم والقوى العاملة، وتشير بيانات الإحصاء إلى أن خط الفقر على مستوى الجمهورية يبلغ ١٠ آلاف جنيه للفرد سنويًا، وهو ما يختلف طبقًا للأقاليم، ففى المحافظات الحضرية يزيد إلى ١١ ألفًا و٢٠٠ جنيه للفرد، والمحافظات الحدودية ١٠ آلاف جنيه، والوجه البحرى ٩ آلاف و٧٠٠ جنيه.أما بالنسبة للأسرة، فإذا كانت أسرة مكونة من فردين بالغين فتحتاج إلى ١٩٣٢ جنيهًا فى الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، أما لو أسرة مكونة من فردين بالغين وطفلين فتحتاج إلى ٣٢١٨ جنيهًا، ولو كانت مكونة من بالغين وثلاثة أطفال فتحتاج إلى ٣٩٦٦ جنيهًا.- هناك اعتماد كلى حاليًا على بيانات جهاز الإحصاء، ممثلًا فى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعرضنا قبل شهر خريطة مفصلة حول القرى التى ستشملها المرحلة الجديدة من المبادرة، وتشمل ١٥٠٠ قرية و١٠ آلاف تابع، موضحة بها خصائص الريف المصرى، مثل عدد الترع والمدارس وموقف الإنارة والتعديات والصرف ومياه الشرب وحالات البيوت فى القرى، وهى بيانات قيّمة ودقيقة.- أعددنا خلال العام الماضى ثلاث دراسات عن تداعيات الجائحة، الأولى كانت خلال الفترة بين شهرى أبريل ومايو الماضيين حول أثر كورونا على الأسرة المصرية من ناحية المعرفة بالفيروس والإجراءات الاحترازية والأثر على نمط الاستهلاك والحالة العملية، والثانية خلال الفترة بين يونيو وحتى سبتمبر حول أثر مبادرات الدولة لحماية المتضررين من الجائحة، والثالثة بنهاية ٢٠٢٠ تختص بمعدلات انتشار الفيروس والمحافظات الأعلى والأقل، وتنبؤات انتهاء الجائحة.وحاليًا نجرى دراسة جديدة على عينة تضم أكثر من ١٠ آلاف أسرة سيتم التواصل معها هاتفيًا عن الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، لرصد التحسن فى القطاعات المختلفة وتطور نسب الإصابات، ونمط الاستهلاك والحالة العملية وتطور الدخل.هناك اهتمام متصاعد بالقضية السكانية.. أين مصر حاليًا منها؟- الزيادة السكانية تعد أخطر تحديات التنمية فى مصر خاصة بعدما أصبح عدد السكان يتضاعف بشكل أسرع كل ٣٠ عامًا بدلًا من ٥٠ عامًا، وهو أمر مقلق ويمثل عبئًا كبيرًا على كاهل الدولة يلتهم كل ثمار التنمية المتحققة، فعدد السكان يزداد فى اليوم ٤٣٠٠ شخص، وهو الفارق بين عدد المواليد والوفيات بمعدل ١٧٧ مولودًا فى الساعة و٣ مواليد فى الدقيقة، ومولود كل ٢٠ ثانية.والدولة حاليًا تعمل جاهدة، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، على خفض معدل النمو السكانى.