إصابة سوريين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب شخصان يحملان الجنسية السورية، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، وهما محمد محمود رعويا، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف اليمنى مع اشتباه كسر بالفقرات الظهرية، ومحمد حازم فؤاد، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأنهما يحملان الجنسية السورية.وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة نظرا لطلبهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.