مريض نفسي يقتل عمه ويشعل النيران بجثته في الزقازيق

أقدم شاب من مدينة الزقازيق على قتل عمه بطعنة نافذة بالسكين، ثم أشعل النيران بجثته داخل مسكنه، بشارع طلبة عويضة، بمنطقة القومية دائرة قسم ثان الزقازيق.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، فانتقل ضباط الحماية المدنية وضباط قسم ثانٍ الزقازيق، إلى موقع البلاغ.وتبين من التحريات قيام شاب يدعى "أيمن"، 35 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، بقتل عمه، 72 سنة، مهندس، بطعنة نافذة بالسكين وإشعال النيران فى جثته.وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه ذهب لزيارة نجل شقيقه الذي يعاني من مرض نفسى، فقام بالتعدى عليه بالسكين وإشعال النيران به داخل المسكن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.