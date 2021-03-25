صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، صور فوانيس رمضان 2021، متعددة الأشكال والألوان احتفالا بقدوم شهر البركات والخيرات، حيث يتبادل المواطنين التهنئات من الآن، وتتزين الصفحات بخلفيات الفوانيس، وكذلك الهواتف المحمولة لدى العامة من الناس في مختلف الدول عند المسلمين، حيث يشهد الشهر طقوسًا خاصة في مصر منها الفوانيس.





وتزداد عمليات الإقبال على شراء الفوانيس الخاصة بشهر رمضان لتعليقها والاستمتاع بها في هذا الشهر العظيم، ويلعب بها الأطفال في الشوارع، حيث تتعدد أحجام الفوانيس منها الكبير والصغير والمتوسط.





أحدث أشكال وصور فوانيس رمضان 2021

فانوس شهر رمضان، يكون على أشكال عديدة منها الخشب والميدالية، والحديد، والألعاب، وغيرها من الأشكال، وعند حلول الشهر الكريم يخرج المصورين في مختلف المدن والمحافظات لتصوير فوانيس رمضان، فهناك فوانيس بداخلها شمعة، وأخرى بداخلها لمبة كبيرة، وأخرى للتزيين يوضع على خلفية المنزل، وهناك فوانيس على شكل خيمة رمضان وهو مجسم خشبي يتم تغليفه من قماش الخيام.





وأما الفوانيس الخاصة بالأطفال فهناك فوانيس ظهرت مؤخرًا في الأسواق على شكل المفتش كرومبو، والعروسة، وغيرها من أشكال الفوانيس المزخرة والتي على شكل دوائر وقبة الصخرة.





أسعار الفوانيس في رمضان

وتختلف أسعار الفوانيس من عام لأخر، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات رمضان هذا العام من الياميش والفوانيس وغيرها إلى 15%، مقارنة بالعام الماضي، ويمكن عرض بعض الأسعار الخاصة ببعض الفوانيس التي توجد في السوق، والتي تحرص الأسر المصرية على شرائها كل عام، حيث تبدأ الفوانيس المستوردة التي في شكل صورة لعب أطفال مثل بن تن أو غيرها من الأشكال الكرتونية بسعر بين 50 و 60 جنيها.





وأما بالنسبة إلى أسعار الفانوس الميدالية من 8 إلى 12 جنيها، بينما جاء سعر الفانوس الحديد من 50 وحتى 1000 جنيه، كما يتراوح سعر الفانوس الخيامية من 20 وحتى 70 جنيها.





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وأما الفانوس الخرز الذى تقوم بتصنيعه ربات البيوت صناعة يدوية سهلة وبسيطة يبدأ من 50 إلى 150 جنيها.





ويعتبر الفانوس، هو أحد أهم المظاهر التي ترمز إلى شهر رمضان الفضيل، ومن الطفوس التي لا غنى عنها في هذا الشهر، ويهتم به مجموعة ضخمة من الفنانين التشكيليين والفن الفلكلوري، الذين يحرصون على تطويره في الشكل والمضمون كل عام، حيث تجد صناعة الفوانيس رواجًا كبيرًا وتطوير مستمراً على مدار السنين الماضية، ومستمرة حتى وقتنا هذا.