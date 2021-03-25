شعبان يوسف: «الباز» استخدم أفكاره الصحفية في «الزينة»

قال الناقد شعبان يوسف إنه تلقى الرواية الأولى للدكتور محمد الباز "الزينة.. سيرة وجع" كقارئ وليس كناقد، لافتًا إلى أن النقاد يملكون آليات معينة للحديث، ولو استدعى هذه الآليات لن يقرأ بشكل جيد.وأضاف شعبان، خلال إلقاء كلمته في حفل توقيع ومناقشة "الزينة.. سيرة وجع" ببيت فاطم: "في تاريخنا في مصر عن الساسة الذين كتبوا الرواية هم كثر، ولدينا عبدالقادر حمزة، وأحمد حافظ عوض مترجم ومؤرخ ومن أعظم كتبه عن نابليون، وبالمناسبة صادق الرافعي أيضا كتب سردًا قصصيا، وموسى صبرى ومصطفى أمين في العصر الحديث، وهناك صبري موسي دخل كاتب قصة وعبدالله إمام كتب القصة وعبدالله الطوخي بدأ قصصيًا ورفعت السعيد لم يكن ممسكا بالرواية والأقرب لكتابة الرواية هم الصحفيون".وأوضح أن الباز في روايته "الزينة.. سيرة وجع" استخدم أفكاره الصحفية، لكنها حالة روائية، مضيفًا: لا نستطيع قول بوح والكاتب لم يشغل نفسه ببناء الرواية وينفصل عنها لأنه مرتبط ارتباط قوس بباطن الرواية واتضح حين تحدث عن دخوله كلية الطب، وكونه يكتب رواية فهو متوقع، وهذا يظهر من خلال كتابته الصحفية بحد ذاتها، ونعرف أن هناك حالات تفجر الكاتب وأحداث ضخمة.واستطرد شعبان أن حالة الرواية التي لدى "الباز" فرضت نفسها، وهو منحاز لحالة حب متدفقة، إذ تقوم الرواية على حوار بين الكاتب والأم التي رحلت، من خلال تقنيات معينة أراد تثبيتها، مضيفًا أن الباز استطاع أن يستخدم تقنيات الروائي مثل استخدامه الأمثال الشعبية، وهناك شخصيات سربها داخل الرواية نقول بسببها إنها رواية، وهنا نقول إنها حالة روائية وخلق فيها شخصيات مثل إبراهيم أبوالعينين والأب، هما ليسا بغائب، ولكنها سيرة الأم أو سيرة الراوي، وهناك حالة حزن لعدم تواجده في لحظة النهاية.وذكر أن الرواية تنقسم لـ5 أقسام، والتصدير ممتع ومثير للكلام، ولو أن الراحل شاكر عبدالحميد هنا لكان حلل جملة "كانت أمي وكنت أباها"، واختتم حديثة قائلًا إن الرواية ليست على غرار الروايات التي نقرأها، لكنها حالة خاصة في سرد متدفق للباز يخرج من قضية دينية لقضية شعبوية وحكايات بين الأب والأم، والأم هنا هي المرأة الأكثر حضورا، وهي عبارة عن حكايات صغيرة اعتمد عليها محمد الباز في بناء الرواية الكبيرة.