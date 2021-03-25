لجودة الملاعب.. نادي جولف مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية أول أبريل

وذكر عطالله، أن العديد من المنافسات ستقام خلال شهر رمضان في نادي مدينتي للجولف، ومنها الفوت جولف وهي رياضة جديدة تجمع بين الجولف وكرة القدم.

وذكر أن نادي جولف مدينتي يشهد اقبالا كبيراً من السيدات والفتيات للمشاركة في اليوم المخصص لتعلم رياضة الجولف، وذلك آخر يوم أربعاء من كل شهر. ويهدف هذا اليوم إلى التوسع في نشر لعبة الجولف من خلال الاعتماد على المرأة، التي من خلالها يمكن نقل اللعبة لجميع أفراد الأسرة. ويبدأ اليوم بمحاضرة عن التغذية، والتعرف على الأطعمة والمشروبات المفيد منها والضار لجسم الانسان بشكل عام، والرياضيين بصورة خاصة. ثم يتم إعداد محاضرات نظرية وعملية للتدريب على رياضة الجولف.

أكد محمد عطالله، ممثل مالك الجولف "مجموعة طلعت مصطفى"، أن نادي جولف مدينتي سيستضيف العديد من البطولات والمسابقات الرسمية خلال الفترة المقبلة نظراً لجودة ملاعب الجولف بمدينتي، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد واحد من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم.وأوضح عطالله أن نادي جولف مدينتي سيستضيف بطولة الجمهورية، التي تعد أقدم بطولة للجولف في مصر والقارة الأفريقية، والتي ستقام في الفترة من ١ إلى ٣ أبريل، بمشاركة أفضل اللاعبين في مصر، ولاعبين من تونس والبحرين.وأشار عطالله إلى أن تنظيم هذه البطولة في نادي جولف مدينتي للمرة الأولى يعد شرف كبير، نظرا للأهمية التاريخية للبطولة التي انطلقت عام ١٩٢١.