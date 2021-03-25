عبدالرحيم طايع يكتب: السد الإثيوبى وتعدد الزوجات

تواجه بلادنا تحديًا خطيرًا يتجسد فى ادعاء وزير الخارجية الإثيوبى أن نصيب بلاده من نهر النيل هو 86%، وأن استكمال سد النهضة «ليس من أجل مستقبل الأجيال بل هو مسألة حماية لسيادة الدولة».. وقد أعلنت إثيوبيا، خلال الأيام الماضية، عن بدء عملية الملء الثانى لبحيرة السد فى يونيو المقبل، أى فى غضون ثلاثة أشهر من الآن، وهى العملية التى لو تمت فستؤثر على حصتنا من مياه النيل، صحيح أن الأثر لن يكون كبيرًا فى البداية، غير أنه مع الوقت سيكون كبيرًا وبالغ الضرر على مجتمعنا الزراعى المعتمد على النيل بالكلية، لا سيما عندما نصل إلى النقطة التى يكون فيها السد الإثيوبى بمثابة «محبس للنيل» يتحكم فى جريان النهر، من دول المنبع إلى دول المصب، تحكمًا كاملًا ونهائيًا.لا يزال الخطر الذى يتعرض له السودان الشقيق أشد من الذى تتعرض له بلادنا المصرية، إلا أن المسألة لا تقاس على هذا النحو، وإنما تقاس بأننا، نحن والسودان، فى مركب واحد، بالتعبير الشعبى الحميم، وما دام الخطر عليه أشد فكأنه علينا بالمثل، بحكم الجوار الجغرافى اللصيق وعمق العلاقات التاريخية، ولا بد من الاتحاد التام، وعدم الخضوع للغطرسة الإثيوبية، والبحث عن حلول فورية للمعضلة، من أول محاولات رد الجانب الإثيوبى للمفاوضات إلى الضغط عليه، بكل ورقة ضغط ممكنة، قبل الوصول الصريح إلى الخيارات العدائية المكلفة التى لا يحبذها الجميع.يبدو أكثر ما نحتاج إليه فى هذه الأوقات ألا نشرد عن هذا الموضوع المصيرى، وأن يقدم كل خبير مائى لدينا خبراته بشأن ما يجرى، وأن يشارك السياسيون والاقتصاديون والمفكرون والمثقفون والكتاب فى صنع حلقة إعلامية فسيحة، تتألف من حلقات عدة، يتم فيها حوار نبيه حول الأمر المقلق وتنعقد جلسات مناقشة ثرية للحدث المريب، يضاف ذلك لجهود المتوجهين إلى الخارج الدولى بالملف المتأزم بغية العثور على مفاتيح للخروج من الورطة الكبيرة وعون معتبر للنجاة من الضنك المحتمل، ولا يغيب عن العقول الذكية أن فى حدوث ذلك ما يحمل توعية فعلية للجماهير العريضة العادية التى تمثل السواد الأعظم للشعب والتى تتابع الموقف، من بعيد، بغير وعى كاف به.وفى الوقت الذى أدعو فيه أنا إلى مثل ذلك، ودعوتى مبنية على خوف حقيقى على بلادى ويقينى بحقها الراسخ فى مياهها المعهودة التى بغيرها لا تكون حياة ولا يصح أمل ولا يشرق مستقبل.. فى الوقت نفسه، تدعو الأستاذة الفاضلة «فلانة» إلى تعدد الزوجات، تخوض معركتها الضارية لأجل ذلك، تملأ الصحف والفضائيات بالكلام الناعم الساحر، المستند إلى الدين طبعًا، محرضة قطاعات واسعة من «الرجال الذكور» لا «الرجال الرجال» على تبنى فكرتها المغرية، ومن النساء المتزوجات المستقرات على هدم استقرارهن بأيديهن راضيات، ومن الشابات ذوات الطموح التعليمى والوظيفى على مغادرة طموحهن وتقبل خانة «الزوجة الثانية» بإيمان بعلوها ووجاهتها.أريد أن أسألها: أين فضلك يا فاضلة؟.. فليس الدين، فى جوهره المترفع عن الصغائر والدنايا، ساحة قتال على الرجل الأوحد بين امرأتين متصارعتين، حاشاه حاشاه، ولا هو بالطبع قصرًا للجوارى يتسيده مثل هذا الرجل، وكلما ضجر من حليلاته الأربع طلق واحدة منهن وجدد الفراش.. الدين أعلى وأجل، وإن من أسباب خراب الدنيا فهم محدود للدين وإقحام له فى كل قضية وقفز به على كل حقيقة.أمثالها الأضاحيك حقًا، من جعلن أنفسهن محل سخرية الناس، وسمحن أن يستغلهن شخوص يحبون الفتن لمصالحهم.. أمثالها جديرات بالمحاكمة والعقاب، لا الشهرة ولا الغنى ولا التكريم.. لن أخوض الآن فى حكاية التعدد بإسلامنا العظيم؛ فالمسألة كبيرة وحساسة وتحتاج إلى كتابة مستقلة وافية، لكننى لا أوافق على أن يتكلم متكلم فى حكاية كهذه الحكاية بالذات، وبتناول بائس مهين، ففى هذا ما فيه من الإثارة والترخص، بينما الوطن فى مأزق، ينادى فيه المنادى الوطنى كل ذى عقل وعلم وقوة بالوقوف محييًا العلم؛ فلعل السواعد إذا اجتمعت على محبة وطنها وتوقيره، بإخلاص، يكون النفع والصلاح. إننا فى دائرة حرب، بمعنى ما، والحرب يلزمها، أولًا، أن نكون جميعنا منسقى الخطى. نعم لانتباهنا إلى عواقب السد الإثيوبى.. لا لالتفاتنا إلى تعدد الزوجات.