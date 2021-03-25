1390 إصابة جدیدة بكورونا في الكويت

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، الیوم الخمیس، تسجیل 1390 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 224 ألفا و432 إصابة.وقال المتحدث- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إنه تم تسجيل حالتي وفاة لیرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1258 حالة، فيما تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 208 آلاف و771 حالة.