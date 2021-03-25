بايدن: حصلنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لمواطنينا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن إدارته حققت هدفها بالحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.وقال بايدن خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المنصب، إن إدارته دفعت 400 مليون دولار كمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا.وكشف جو بايدن عن أنهم وضعوا هدفا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أنهم نجحوا بإعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يجب على أعضاء الحزب الجمهوري أن يقرروا إن كانوا يريدون العمل معه أو مواصلة تقسيم البلاد.