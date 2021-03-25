مناقشة تأثير كورونا على زيادة معدلات العنف ضد المرأة

شارك المجلس القومي للمرأة فى الحدث الإقليمى الجانبي الذى نظمته جامعة الدول العربية LAS، اليوم، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية (ROAS) "نعمل معًا" لإنهاء العنف ضد المرأة في منطقة الدول العربية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضورعدد من ممثلى الحكومات والأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء الإقليميين ومنظمات المجتمع المدني.يأتى هذا الحدث على هامش أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة (CSW)، المنعقدة في الفترة من 15 إلى 26 مارس 2021، بهدف تعزيز التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك خاصة خلال جائحة COVID-19.أشارت المستشارة أمل عمار، عضو المجلس القومى للمرأة إلى أهمية تناول قضية العنف ضد المرأة الذى يُعد أحد أهم تحديات تمكينها، وقالت إن ملف الحماية القانونية للمرأة من العنف يحظى بإهتمام بالغ.يأتى فى مقدمه خطط واستراتيجيات الدولة المصرية موضحة أن الدستور المصرى يعمل على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، ويؤكد على مبدأ المواطنة بين المواطنين وتجريم التمييز وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، موضحة أن النصوص الدستورية تُرجمت بأخرى تشريعية تمثلت فى قوانين تجريم أشكال العنف ضد المرأة، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المواريث وقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الاخلاق.أشارت إلى وجود إرادة سياسية مصرية داعمة ومساندة لقضايا تمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدها ظهرت جلياَ من خلال إطلاق عدد من الإستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (والتى تتضمن أربع محاور أساسية هى الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية، والتدخلات)، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة زواج الأطفال، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.