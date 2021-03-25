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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات عرض «القاهرة كابول» في رمضان 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 09:27 م
القاهرة كابول
القاهرة كابول
حسن أمين
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ينتظر الجمهور عرض مسلسل "القاهرة كابول" الذي يشارك ضمن ماراثون مسلسلات رمضان المقبل، والذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من نجوم الفن بأعمال درامية متعددة.

وانتهى صناع العمل من تصوير جميع مشاهده خلال الفترة الماضية، والذي تم تصوير جزء كبير منه العام الماضي، حيث كان من المقرر أن يعرض في موسم الرمضاني الماضي ولكن تم تأجيل عرضه للعام الحالي نظرا لضيق الوقت.

* قصة مسلسل "القاهرة كابول":
تدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" حول المؤامرات التي تحدث داخل المنطقة العربية وبالتحديد جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة من أعمال وجرائم إرهابية، ويعتمد العمل على 3 شخصيات، وهى: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، والإرهابى ويجسده النجم طارق لطفى.

* أبطال وصناع مسلسل "القاهرة كابول":
يشارك في بطولة العمل النجم طارق لطفي الذي يعود الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه مسلسل "شهادة ميلاد" في عام 2016.

كما يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم: خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على.

القنوات الناقلة للمسلسل:
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "القاهرة كابول" للجمهور خلال الماراثون الرمضاني المقبل عبر قناة "CBC" و"CBC drama"

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